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محافظات

438 ألف جنيه مساعدات لغير القادرين خلال شهرين بمطروح

الأربعاء 20/مارس/2019 - 01:28 م
438 ألف جنيه مساعدات
438 ألف جنيه مساعدات لغير القادرين خلال شهرين بمطروح
ايمن محمود
أكدت رجاء سالم مدير المركز التكنولوجى لخدمة المواطنين بمطروح، أنه تم صرف إعانات ومساعدات منذ منتصف يناير 2019 حتي الآن بإجمالي 438 ألفا و.570 جنيها.

وأضافت أن المساعدات عبارة عن مساعدات علاجية لـ 84 حالة بتكلفة 60 الفا و431 جنيها وتحويل حالات للعلاج بالمستشفيات خارج مطروح لـ 95 مريض غير قادر بقيمة مالية 110 الف جنيه موساعدات مالية شهرية عينية لعدد 34 مستفيدا بإجمالي 12 الف جنيه ومصاريف دراسية للطلاب بإجمالي 1000جنيه، ومساعدات مالية عاجلة لتوفير الخدمات لغير القادرين ( كهرباء- ترميم منازل ) بإجمالي مبلغ 2920 جنيه ، ومساعدات مالية عاجلة لعدد 13 أسرة بمبلغ 600 جنيه شهريا بإجمالي 7 آلاف و800 جنيه شهرية ومساعدات معونة العربان لعدد 471 مستفيد بإجمالي 754 الف جنيه.

وأكد اللواء مجدي الغرابلي محافظ مطروح حرص المحافظة على سرعة الاستجابة للشكاوي مع مراعاة الحالة الانسانية لجميع المواطنين خاصة المرضي وتقديم العلاج لهم.

وأوضح محافظ مطروح أن جميع الشكاوي الواردة من وزارة التنمية المحلية ووزارة الإسكان ومجلس الوزراء ومجلس النواب تم إنجازها بنسبة 100% والواردة من بوابة الشكاوي الموحدة لمجلس معلومات مجلس الوزراء تم إنجازها بنسبة 92% مع استكمال تلبية باقى الردود.

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