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رياضة

منتخب موريتانيا يواصل تدريباته بالمغرب لمواجهة بوركينا فاسو

الأربعاء 20/مارس/2019 - 02:45 م
منتخب موريتانيا
منتخب موريتانيا
يسري غازي
واصل منتخب موريتانيا تدريباته في مدينة الدار البيضاء المغربية قبل السفر إلى واغادوغو تمهيدا لمواجهة منتخب بوركينا فاسو بعد غد الجمعة في إطار منافسات الجولة السادسة والأخيرة من تصفيات كأس أمم إفريقيا في مصر.

ونجحت مصر فى نيل شرف تنظيم كان 2019 بعد تجريد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "الكاف" الكاميرون من استضافة العرس القاري وإعتذار المغرب عن المضي قدما فى ماراثون السباق.

يذكر أن منتخب موريتانيا تأهل لأول مرة فى تاريخه الى نهائيات الكان منذ الجولة الماضية فيما يتنافس منتخبي بوركينا فاسو وأنجولا على بطاقة التأهل الثانية.

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