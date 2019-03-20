مشوار ناري للأهلي في طريقه لحصد النجمة التاسعة للأميرة السمراء.. فيديو

أسفرت قرعة دور الثمانية من دورى أبطال أفريقيا عن وقوع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي فى مواجهة شرسة أمام صن داونز الجنوب افريقي .



جاء ذلك خلال مراسم القرعة التي أجريت منذ قليل بأحد فنادق القاهرة الكبرى لتحديد مباريات دور الثمانية بدوري أبطال أفريقيا وكأس الاتحاد الافريقي .



وجاء طريق نصف النهائي كالآتي:



الفائز من المباراة الثالثة (هوريا × الوداد) × الفائز من المباراة الثانية (صن داونز × الأهلي)



الفائز من المباراة الرابعة (سميبا× مازيمبي) × الفائز من المباراة (قسنطينة × الترجي)



وتقام منافسات نصف النهائي أحد يومي 26 و27 أبريل على ملعب الفريق الأول بينما لقاء الإياب أحد يومي 3 أو 4 مايو.



ويلعب الأهلي مواجهة الإياب في نصف النهائي حال تأهله على ملعبه في مصر.



أما مباراتا النهائي فالذهاب أحد يومي 24 و25 مايو والإياب أحد يومي 31 مايو و1 يونيو، ويلعب الأهلي حال تأهله مباراة الذهاب على ملعبه.



وحضر قرعة دوري الأبطال الأفريقي سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي ممثلا عن المارد الأحمر ، على ان يواجهه الأهلي فريق صن داونز فى مباراة الذهاب أحد يومي 5، 6 أبريل المقبل على ملعب ، على أن يكون الإياب بالقاهرة أحد يومي 12، 13 من الشهر ذاته.



وتأهل الأهلى الى هذا الدور بعد احتلاله المركز الأول فى مجموعته الرابعة برصيد 10 نقاط وتأهل معه سيمبا التنزاني بعدما احتل المركز الثاني برصيد 9 نقاط.