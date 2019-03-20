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رياضة

عماد النحاس: راض عن النتيجة وأداء المقاولون أمام الزمالك المتصدر.. فيديو

الأربعاء 20/مارس/2019 - 10:18 م
عماد النحاس
عماد النحاس
محمد رشاد
أبدى عماد النحاس المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب رضاه عن التعادل الايجابي 2-2 أمام منافسه الزمالك، فى المباراة التى جمعت الفريقين على استاد بتروسبورت فى إطار مباريات الأسبوع الـ25 من الدوري الممتاز.

وقال النحاس في تصريحات لقناة أون سبورت عقب اللقاء: "بالتأكيد راض عن النتيجة لأننا نواجه فريق قوي بحجم الزمالك، العودة بعد التأخر مرتين أمام فريق بحجم الزمالك ليس سهلا، لكن نجحنا في تحقيق تعادل جيد في مباراة كان يمكن أن ننهيها منتصرين أو خاسرين بسهولة، كانت مباراة قوية ومليئة بالضغوط، أشكر الله على عبورها قبل المرحلة المقبلة الهامة".

مدرب المقاولون أكمل عن ابتعاد فريقه عن المباريات: "مهما فعلت في المباريات الودية لا تكون مثل الرسميات وبالتالي ربما نكون استفدنا من الراحة، لكن قضاء فترة بدون لعب أيضا يؤثر أحيانا علينا".

وأتم: "أتمنى أن تكون المباراة نقطة بداية لنا قبل المباريات المقبلة لتحقيق هدفنا في النهاية وإنهاء الموسم في المربع الذهبي".

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