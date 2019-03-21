انطلاق فعاليات المؤتمر العام لاتحاد الجامعات العربية.. اليوم

تنظم جامعة حلوان برئاسة الدكتور ماجد نجم، رئيس الجامعة، فعاليات "المؤتمر العام لاتحاد الجامعات العربية" فى دورته الثانية والخمسين يومي 21 - 22 مارس 2019 بمدينة شرم الشيخ، بمشاركة 122 جامعة و15 منظمة من 16 دولة والذي يقام تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي.
يأتي ذلك في إطار خطة الدولة لرفع وتطوير كفاءة منظومة التعليم العالي والبحث العلمي في مصر.
وتتضمن فعاليات المؤتمر حلقات نقاشية حول التصنيف الدولي للجامعات العربية ومجالات تطوير التعليم العالي والبحث العلمي، أهمية تعزيز الشراكات والتعاون بين الجامعات العربية والدولية للتعرف على أحدث التطبيقات والأساليب التعليمية والتقنيات الجديدة في التعليم وتعزيز التعاون والتشاور بين الجامعات العربية في مجالات التعليم العالي والبحث العلمي، ورفع مستوى أداء المعنيين بالتعليم، وتوسيع قنوات الاتصال مع الجامعات المشاركة وتنويع مجالات أنشطتها.
وأوضح الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان أن الجامعة استعدت بقوة لاستضافة فعاليات "المؤتمر العام لاتحاد الجامعات العربية" الذي يعد أكبر تجمع من نوعه لمؤسسات التعليم العالي المصرية، حيث قامت الجامعة باستضافة المؤتمر منذ 14 عامًا، مشيرا إلي أن هذا الحدث فرصة فريدة للحوار بين الجامعات المصرية والعربية حيث يشارك بالمؤتمر 122 جامعة عربية من أجل بحث أوجه التعاون الأكاديمى فى مختلف المجالات وهو فرصة متميزة لجذب المزيد من الطلاب الوافدين للدراسة بالجامعات المصرية.
وتبدأ فعاليات المؤتمر بكلمات افتتاحية للدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان (الجامعة المضيفة) وكلمة الدكتور عمرو سلامة امين عام اتحاد الجامعات العربية ثم كلمة الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي (راعي المؤتمر).
ويعقب ذلك جلسات نقاشية يشارك فيها الدكتور عبد الرحيم الحنيطي الأمين العام المساعد لإتحاد الجامعات العربية ، والدكتور أشرف حاتم مستشار الجامعة الأمريكية بالقاهرة، والدكتور بشير الزعبي رئيس هيئة اعتماد التعليم العالي بالأردن، والدكتور محمد أبو العلا مدير هيئة الاعتماد الأكاديمي بالإمارات، والدكتور أحمد الجبيلي المدير التنفيذي للاعتماد الأكاديمي والتقييم بالمركز الوطني للتقييم والاعتماد الأكاديمي بالسعودية، والدكتور ناصر الهتلان القحطاني المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الإدارية، والدكتور فواز الزغول مدير المجلس العربي للتدريب والإبداع الطلابي بالجامعة الأردنية ود. علي عبد الله موسي أمين عام المجلس الدولي للغة العربية في لبنان، والدكتور عبد الإله بن عرفة المشرف على الأمانة العامة للمنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة في المغرب، والدكتور يوهانسن عيد رئيس الهيئة القومية لضمان الجودة والتعليم بمصر والدكتور ياسر جاد عميد المعهد القومي للملكية الفكرية بجامعة حلوان ، والدكتور إيهاب عبد الرحمن الرئيس الأكاديمي للجامعة الأمريكية بالقاهرة.