انطلاق فعاليات المؤتمر العام لاتحاد الجامعات العربية.. اليوم

تنظم جامعة حلوان برئاسة الدكتور ماجد نجم، رئيس الجامعة، فعاليات "المؤتمر العام لاتحاد الجامعات العربية" فى دورته الثانية والخمسين يومي 21 - 22 مارس 2019 بمدينة شرم الشيخ، بمشاركة 122 جامعة و15 منظمة من 16 دولة والذي يقام تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي.





يأتي ذلك في إطار خطة الدولة لرفع وتطوير كفاءة منظومة التعليم العالي والبحث العلمي في مصر.





وتتضمن فعاليات المؤتمر حلقات نقاشية حول التصنيف الدولي للجامعات العربية ومجالات تطوير التعليم العالي والبحث العلمي، أهمية تعزيز الشراكات والتعاون بين الجامعات العربية والدولية للتعرف على أحدث التطبيقات والأساليب التعليمية والتقنيات الجديدة في التعليم وتعزيز التعاون والتشاور بين الجامعات العربية في مجالات التعليم العالي والبحث العلمي، ورفع مستوى أداء المعنيين بالتعليم، وتوسيع قنوات الاتصال مع الجامعات المشاركة وتنويع مجالات أنشطتها.





وأوضح الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان أن الجامعة استعدت بقوة لاستضافة فعاليات "المؤتمر العام لاتحاد الجامعات العربية" الذي يعد أكبر تجمع من نوعه لمؤسسات التعليم العالي المصرية، حيث قامت الجامعة باستضافة المؤتمر منذ 14 عامًا، مشيرا إلي أن هذا الحدث فرصة فريدة للحوار بين الجامعات المصرية والعربية حيث يشارك بالمؤتمر 122 جامعة عربية من أجل بحث أوجه التعاون الأكاديمى فى مختلف المجالات وهو فرصة متميزة لجذب المزيد من الطلاب الوافدين للدراسة بالجامعات المصرية.





وتبدأ فعاليات المؤتمر بكلمات افتتاحية للدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان (الجامعة المضيفة) وكلمة الدكتور عمرو سلامة امين عام اتحاد الجامعات العربية ثم كلمة الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي (راعي المؤتمر).



