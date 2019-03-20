إبراهيم سعيد : سبب وحيد يضيع بطولة الدوري من الزمالك

علق إبراهيم سعيد نجم الأهلى والزمالك السابق، على تعادل الزمالك بنتيجة 2/2 أمام المقاولون العرب، في المباراة التي أقيمت مساء اليوم على استاد بتروسبورت، ضمن لقاءات الجولة الخامسة والعشرين من بطولة الدوري الممتاز.



وكتب سعيد على صفحته بموقع "تويتر"‏‏‏ : "الأخطاء الدفاعية المتكررة من بداية الموسم حتى اليوم ستكون أحد اسباب ضياع الدوري من الزمالك.. أخطاء ساذجة تضيع مجهود الفريق بالكامل".



وبهذا التعادل يستمر الزمالك على قمة الدوري ويرفع رصيده إلى 53 نقطة وبفارق نقطتين عن الأهلي صاحب المركز الثاني بـ51 نقطة، كما يرتفع رصيد المقاولون للنقطة 35.