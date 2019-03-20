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مصطفى الفقي: التعصب والعنصرية قتلا الرئيس الأمريكي كنيدي..فيديو

الأربعاء 20/مارس/2019 - 11:22 م
مصطفى الفقي
مصطفى الفقي
هاني حسين
قال المفكر السياسي مصطفى الفقي،مدير مكتبة الاسكندرية، إن الإنسان الأبيض يشعر أن سعره مرتفعا وانه افضل من أي جنس آخر.

وأكد" الفقي " في حواره مع الإعلامي شريف عامر في برنامج " يحدث في مصر " المذاع على قناة " إم بي سي مصر"، على ضرورة سعي دول العالم للتخلص من التعصب والعنصرية.

وتابع:" التيار الثقافي في العالم بأكمله متأثر بالولايات المتحدة الأمريكية، وأمريكا تظل نموذجا لسعة الرزق للأجيال الجديدة، ولكن التعصب والعنصرية هي التي تسببت في قتل الرئيس الأمريكي الأسبق كنيدي".

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