ريهام سعيد توجه رسالة حب إلى زوجها في عيد زواجهما

تحتفل الاعلامية ريهام سعيد بعيد زواجها الثالث من زوجها مدحت عفيفي الذي يصادف اليوم 21 من شهر مارس.



ونشرت ريهام عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام، صورة تجمعهما بزوجها، وعلقت قائلةً "الذكرى السنوية 3 سعيدة يا واحد وفقط أحبك.



يذكر ان ريهام سعيد مذيعة ومقدمة برامج وممثلة، شاركت في العديد من المسلسلات التلفزيونية وتقدم حاليًا برنامج صبايا الخير على قناة الحياة.