أسعار الخضراوات والفاكهة بالأسواق اليوم 21-3-2019.. فيديو

استعرض برنامج "8 الصبح" المُذاع على فضائية "dmc"، تقريرًا حول أسعار الخضراوات والفاكهة بالأسواق المصرية اليوم، الخميس، الموافق 21– 3-2019، على النحو التالي:



الطماطم: 5.5 جنيه

البطاطس:6.5 جنيه

البصل: 7.5 جنيه

الخيار: 7 جنيهات

الجزر: 5 جنيهات

الباذنجان: 7 جنيهات

الكوسة: 9 جنيهات

الفاصوليا: 23 جنيهًا



أما الفاكهة:

البرتقال: 4 جنيهات

الجوافة: 6 جنيهات

الرمان: 7 جنيهات

الفراولة: 9 جنيهات