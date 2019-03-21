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أسعار الخضراوات والفاكهة بالأسواق اليوم 21-3-2019.. فيديو

الخميس 21/مارس/2019 - 08:49 ص
الخضراوات
الخضراوات
آيات احمد
استعرض برنامج "8 الصبح" المُذاع على فضائية "dmc"، تقريرًا حول أسعار الخضراوات والفاكهة بالأسواق المصرية اليوم، الخميس، الموافق 21– 3-2019، على النحو التالي:

الطماطم: 5.5 جنيه
البطاطس:6.5 جنيه
البصل: 7.5 جنيه
الخيار: 7 جنيهات
الجزر: 5 جنيهات
الباذنجان: 7 جنيهات
الكوسة: 9 جنيهات
الفاصوليا: 23 جنيهًا

أما الفاكهة:
البرتقال: 4 جنيهات
الجوافة: 6 جنيهات
الرمان: 7 جنيهات
الفراولة: 9 جنيهات

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