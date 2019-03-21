فتحى سرور: من غير المعقول أن تكون مدة الرئاسة 4 سنوات.. فيديو

قال فتحى سرور، رئيس مجلس النواب السابق، إن إطالة مدة الرئاسة لـ6 سنوات أمر حتمى وضرورى، لافتًا إلى أنه لا يعقل أن الرئيس الذى ينتخب ينجز سياسته فى أربع سنوات فقط.



وأضاف سرور، خلال جلسة الحوار المجتمعى للمجلس المصرى الأوروبى حول التعديلات الدستورية، والتى عرض مقتطفات منها ببرنامج "صباح البلد" والمذاع عبر فضائية "صدى البلد" اليوم، الخميس، أنه يجب تمكين الرئيس من المدة المعقولة التى ينفذ فيها سياسته، مشيرًا إلى أن الدستور يجب أن يكون له مدلول شعبى وأن يعبر عن إرادة شعبية.



واقترح زيادة مدة الرئاسة إلى 6 سنوات.

