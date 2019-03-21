ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

توك شو

فتحى سرور: من غير المعقول أن تكون مدة الرئاسة 4 سنوات.. فيديو

الخميس 21/مارس/2019 - 11:52 ص
فتحى سرور، رئيس مجلس
فتحى سرور، رئيس مجلس النواب السابق
آيات احمد
قال فتحى سرور، رئيس مجلس النواب السابق، إن إطالة مدة الرئاسة لـ6 سنوات أمر حتمى وضرورى، لافتًا إلى أنه لا يعقل أن الرئيس الذى ينتخب ينجز سياسته فى أربع سنوات فقط.

وأضاف سرور، خلال جلسة الحوار المجتمعى للمجلس المصرى الأوروبى حول التعديلات الدستورية، والتى عرض مقتطفات منها ببرنامج "صباح البلد" والمذاع عبر فضائية "صدى البلد" اليوم، الخميس، أنه يجب تمكين الرئيس من المدة المعقولة التى ينفذ فيها سياسته، مشيرًا إلى أن الدستور يجب أن يكون له مدلول شعبى وأن يعبر عن إرادة شعبية.

واقترح زيادة مدة الرئاسة إلى 6 سنوات.

ترشيحاتنا

غدا.. الرجال والنساء في نيوزيلندا يرتدون الحجاب تضامنا مع المسلمين

شاهد.. أهداف مباراة الزمالك والمقاولون العرب

أسعار الذهب والعملات الأجنبية بالأسواق اليوم 21 -3- 2019.. فيديو

القنوات الناقلة لمباراتي المنتخب الأوليمبي أمام هولندا وأمريكا

السعودية تعلن عقوبات المخالفين لـ تأشيرة الخروج والعودة بالمملكة

شاهد.. لحظة هروب طاقم تحكيم مباراة الزمالك والمقاولون العرب من الجماهير

تعرف على سعر إطلالة ميلانيا ترامب في أحدث ظهور لها ..صور

الأرصاد تحذر من عودة سقوط الأمطار السبت القادم على تلك المناطق.. فيديو

بديل طبيعي لفوار الحموضة

تعرف على درجة الحرارة غدا في كافة المحافظات

الموت بسبب أوضة نوم وكنبتين.. نجل ضحية المنقولات الزوجية بالخصوص: أمي اتقتلت من غير ما تاخد حقها

بقرار وزير الداخلية.. تخصيص 4 سيارات مصادرة لـ مكافحة تهريب المخدرات

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قائمة بأسعار 14 موديلا من فيات 2019 في مصر

أجمل الصور عن عيد الأم 2019 .. تتصدر جوجل

أجمل الكلام عن الأم فى عيدها يتصدر محركات البحث على جوجل

النوبي دليل الرئيس في معبد فيلة: أعمل مدرسا وأعشق الإرشاد.. والسيسي أكد لي حبه لأهل أسوان

دير مارمينا.. حكاية ضابط أصبح قديسا.. صور

فيديو

حاصلة على لقب الأم المثالية 5 مرات: ربيت أبنائي على سيرة الصحابة.. فيديو
فتحى سرور: الشعب يصنع الدستور وفق إرادته.. والدستور يصنع دولة.. فيديو
فتحى سرور: من غير المعقول أن تكون مدة الرئاسة 4 سنوات.. فيديو
تفاصيل بداية الاحتفال بـ عيد الأم وعلاقته برئيس أمريكي سابق.. فيديو
محمد أبوالعينين: الدستور الحالي لا يعكس رؤية مصر.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد إدخال دروس توعية ضد مخاطر السوشيال ميديا والشائعات ضمن المناهج الدراسية؟

هل تؤيد إدخال دروس توعية ضد مخاطر السوشيال ميديا والشائعات ضمن المناهج الدراسية؟