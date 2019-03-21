سلسلة هجمات جديدة تستهدف 4 مساجد في بريطانيا.. فيديو

أفادت وسائل إعلام بريطانية اليوم، الخميس، بأن 4 مساجد تعرضت لهجمات عديدة منتصف الليلة في مدينة برمنجهام بمنطقة ويست مدلاندز في إنجلترا.



ونقلت صحيفة "ميرور" البريطانية عن بيان أصدرته شرطة برمنجهام أن المساجد تعرضت لهجمات بالأسلحة البيضاء من قبل مجهولين، مؤكدًا أن قوات مكافحة الإرهاب تعكف على التحقيق في الواقعة في الوقت الراهن.



