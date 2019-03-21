السكة الحديد ينقل ملعب مباراته إلى البلاستيك في دورة الترقي

غيَّر مجلس ادارة نادي السكة الحديد برئاسة محمد عيد، ملعب مباريات الفريق الأول لكرة القدم في دورة الترقي المؤهلة للصعود لدوري القسم الثاني .



وقرر مجلس الإدارة إقامة المباريات على ملعب البلاستيك بدلا من ملعب نادي طلعت حرب، وذلك بداية من مباراة البنك الاهلي، يوم الثلاثاء المقبل، ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدورة.



ويستعد الفريق الأول بالنادي لمواجهة "الشرقية" ضمن منافسات الجولة الثانية، بعد أن حقق الفوز في اللقاء الأول أمام نجمة سيناء بثلاثة أهداف مقابل هدفين.