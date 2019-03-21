سميرة عبد العزيز تكشف سبب تنازلها عن أجر فيلم جحود قلب

أكدت الفنانة سميرة عبد العزيز أنها سعيدة بتجربتها السينمائية الأخيرة "جحود قلب"، والذي تم عرضه في سينما الهناجر منذ عدة أيام.



وأضافت " عبد العزيز " فى تصريحات لـ صدى البلد، أنها وافقت على المشاركة فى العمل دون أجر ، بسبب الرسالة التى يبعث بها العمل ، حول جحود الأبناء تجاه امهاتهم.



واستكملت "سميرة عبد العزيز " ان العمل أنتجه مجموعة من الشباب لا يهدفون للربح، بل يسعون الى تقديم الرسالة من خلال شخصية أم، تتعرض الى حجود من ابنها، بعد ان يتركها فى الشارع محاولا التخلص منها إرضاء لحبيبته، الا ان احد الشباب يأويها فى منزله ويتكفل بعلاجها من مرض يضعف من بصرها، وفى النهاية تطلب منه ان يبحث عن نجلها، وحين تجده يطلب منها ان تتقبل اعتذاره بعد ان فقد الحبية والعمل والمسكن.