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أخبار البلد

المصرية للاتصالات: مد تسليم شريحة التابلت المدرسي حتى الغد

الخميس 21/مارس/2019 - 04:26 م
التبلت المدرسي
التبلت المدرسي
احمد عبد القوى

أعلنت الشركة المصرية للاتصالات عن مد فترة تسليم شرائح التابلت المدرسي داخل المدارس لطلاب ومعلمي الصف الأول الثانوي على مستوى محافظات الجمهورية يوما إضافيا حتى غدا الجمعة الموافق 22 مارس

وذلك بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم، حيث تستكمل الشركة عمليات توزيع الشرائح تيسيرا على أولياء الأمور الذين لم يتمكنوا من استلامها، وحرصا من المصرية للاتصالات على توفير الشرائح قبل بدء الامتحان التجريبي.

وكانت الشركة المصرية للاتصالات قد بدأت يوم الاثنين الماضي في توزيع وتسليم شريحة التابلت المدرسي المقدمة لطلاب ومعلمي الصف الأول الثانوي على مستوى الجمهورية داخل المدارس، وذلك لتخفيف العبء عن أولياء الأمور، وتمكين الطلاب من الدخول على شبكة الإنترنت من خلال بنك المعرفة.

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