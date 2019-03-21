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أخبار العالم

ارتفاع ضحايا غرق عبارة الموصل لـ 71 شخصا

الخميس 21/مارس/2019 - 05:53 م
العبارة
العبارة
أحمد سيف الدين
كشفت وزارة الدخلية العراقية عن ارتفاع عدد ضحايا عبارة الموصل إلى 71 شخصا، فيما أمر رئيس الوزراء العراقي بفتح تحقيق فوري للوقوف على أسباب تلك الكارثة الإنسانية ومحاسبة المسئولين عنها.

أمر رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، بفتح تحقيق فوري في الحادث وقال المتحدث باسم الوزارة، اللواء سعد معن، في بيان، إن "عدد ضحايا العبارة 71 شخصا بين نسوة وأطفال ورجال"، موضحا أن الطاقة الاستيعابية للعابرة أقل من العدد الموجود والخلل سيكون واضحا من خلال التحقيقات الأولية.

كما أضاف معن أن "عدد الذين تم إنقاذهم من حادث العبارة 55 شخصا بينهم 19 طفلا"، فيما أبلغت مصادر أن العبارة كانت تقل ما لا يقل عن 100 شخص.

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