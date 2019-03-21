رئيس الوزراء العراقي: تحقيق فوري في حادث غرق عبارة الموصل

أمر رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، اليوم الخميس، بفتح تحقيق فوري بحادث غرق عبارة في الموصل، فضلا عن رفع تقرير له بذلك خلال 24 ساعة لإظهار الحقيقة والكشف عن المتسببين.



وقال المكتب الإعلامي لعبد المهدي - في بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" العراقية - إن رئيس الوزراء عادل عبد المهدي يتابع بألم وحزن حادثة عبارة الجزيرة السياحية في مدينة الموصل التي أودت بحياة العشرات من الأبرياء، نساء ورجالا وأطفالا.



وأضاف المكتب، أن عبد المهدي وجه باستنفار كل جهود الدولة، ومتابعة عمليات الإنقاذ والبحث عن الغرقى والمفقودين وتقديم العلاج واستنفار الكوادر الصحية والطبية والإغاثية، لافتا إلى أنه أمر بفتح تحقيق فوري لإظهار الحقيقة والكشف عن المتسببين لتأخذ العدالة مجراها.



ومن جهتها أعلنت وزارة الداخلية العراقية، ارتفاع عدد ضحايا العبارة في الموصل إلى 71 شخصا، مؤكدة إنقاذ 55 شخصا بينهم أطفال.



وقال المتحدث باسم الوزارة اللواء سعد معن، إن عدد الذين تم إنقاذهم من حادث العبارة بلغ 55 شخصا بينهم 19 طفلا.



وأضاف معن، أن عدد ضحايا العبارة هو 71 شخصًا بين سيدات وأطفال ورجال، مشيرا إلى أن الطاقة الاستيعابية أقل من العدد الموجود والخلل واضح من خلال التحقيقات الأولية.