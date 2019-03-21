توفيق عكاشة يكشف كيف فشل في التوسط لنجله للحصول على وظيفة

استنكر الإعلامي توفيق عكاشة، من ينتقد الإصلاحات الاقتصادية التي قام بها الرئيس عبد الفتاح السيسي .



وقال عكاشة، خلال برنامج "مصر اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"،: "اللي زعلان من الرئيس السيسي الآن لارتفاع الأسعار، سيأتي يوم ويشكره على ما يفعله".



وأكد أن الوساطة والمحسوبية تراجعت بنسبة كبيرة، حيث إن قرارات الرئيس السيسي واضحة لا وساطة ولا محسوبية فيها .



وأضاف عكاشة: "أقسم بالله، كنت بعمل واسطة لابني وكلمت أعلى المناصب، وبعد شهرين أحد من تحدثت إليهم قاللي متزعلش منا يا دكتور مش هينفع، قرارات الرئيس واضحة مفيش واسطة".