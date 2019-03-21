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أخبار البلد

رئيس البرلمان العربي يعزي العراق في ضحايا غرق العبارة بنهر دجلة

الخميس 21/مارس/2019 - 10:29 م
رئيس البرلمان العربي
رئيس البرلمان العربي الدكتور مشعل السلمي
أ ش أ
قدم رئيس البرلمان العربي الدكتور مشعل السلمي، التعازي لجمهورية العراق رئيسًا وبرلمانًا وحكومةً وشعبًا في ضحايا غرق العبارة في نهر دجلة.

وقال الدكتور السلمي -في بيان مساء اليوم الخميس- "أتقدم باسم البرلمان العربي بخالص التعازي لجمهورية العراق رئيسًا وبرلمانًا وحكومةً وشعبًا، في ضحايا فاجعة غرق العبارة في نهر دجلة اليوم بمدينة الموصل وسقوط العشرات من الضحايا أغلبهم من النساء والأطفال، سائلا الله عز وجل أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته، وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان".

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