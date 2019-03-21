شيماء سيف: عمري ماحسيت إن أمي مقصرة معايا برغم عملها

في حلقة اليوم الخميس، من برنامج "معكم منى الشاذلي" المذاع عبر قناة سي بي سي، حلت الفنانة شيماء سيف، ضيفة على البرنامج.



وقالت سيف إنه برغم عمل والدتها، إلا أنها لم تشعر في مرة أن والدتها مقصرة معها، فكانت تنتظرها عقب الانتهاء من الامتحانات أمام المدرسة.



وأضافت سيف لـ "معكم" أنها لم تستطع السكن بعيدًا عن والدتها، فاختارت السكن بعد منزل والدتها بشارع: "ورغم إنه شارع واحد، لكن أنا بحس أنه بلاد كتير أوي، ولحد دلوقتي مابعرفش أنام غير في بيت ماما".

