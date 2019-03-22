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رياضة

برلماني: سأتقدم بطلب إحاطة لوزير الشباب حول المراهنات الممنوعة قانونا.. فيديو

الجمعة 22/مارس/2019 - 01:25 ص
زكريا ناصف و رضوان
زكريا ناصف و رضوان الزياتي
عمرو ابوبكر
قال رضوان الزياتي، النقاد الرياضي، والنائب بالبرلمان، إنه سيتقدم بطلب إحاطة لوزير الشباب والرياضة، للوقوف على حقيقة تسلل شركات المراهنات الرياضية للكرة المصرية، مستغلة حاجة أندية الدرجة الثانية والثالثة للمال.

وأضاف «الزياتي» خلال مداخلة هاتفية مع الكابتن زكريا ناصف، في برنامج «الماتش»، المذاع على قناة صدى البلد، قائلًا: «شركات المراهنات تتسلل بطريقة غير شرعية للكرة المصرية، وتستغل حاجة أندية الدرجة الثانية والثالثة لعمل إعلانات»، متابعًا: «المراهنات مجرمة قانونًا في مصر، طبقًا للمادتين 25 و26 من قانون الرياضية لسنة 2017 تحددان مصادر إيرادات الأندية، وتمنع مراهنة الهيئات الرياضية من المراهنة بأموالها».

وأردف الناقد الرياضي قائلًا: «أموال المراهنات ممنوع دخولها الهيئات الرياضية، لذا نطالب وزارة الرياضة واتحاد الكرة التصدي للمراهنات فورًا»، متابعًا: «هنقدم إحاطة لوزير الرياضية لمعرفة حقيقة دخول شركات المراهنات في مصر، لإلغاء تعاقدات الشركات من أندية الدرجة الثانية والثالثة».

وطالب النائب البرلماني اتحاد كرة القدم بإيقاف المراهنات الرياضية، لأن ذلك حق أصيل للاتحاد وفقًا للقانون، متابعًا: «يجب أن يتدخل المهندس هاني أبوريدة فورًا لإنهاء تسلل هذه الشركات للكرة المصرية».

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