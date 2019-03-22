شاومي تطلق Mi 9 في الإمارات بسعر لا يصدق

أطلقت شركة صناعة الهواتف الذكية "شاومي" Xaiomi، والتي تعد رابع أكبر شركة للهواتف في العالم من حيث المبيعات، أول أمس الأربعاء، هاتفها الذكي "مي9" Xaiomi Mi9 في دبي.



وبحسب ما ذكره موقع "AMEinfo"، يتميز الهاتف الذكي الجديد، بكاميرا خلفية ثلاثية الأبعاد Mi 9's AI ، والتي تشمل كاميرا أساسية بدقة 48 ميجابكسل، وذلك إلى جانب شاشة مقاس 6.39 بوصة ، وسعة تخزين 6 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي + 128 جيجابايت.



كما يتميز "مي 9" باحتوائه على أول بطارية شحن لاسلكية 20 واط في العالم تشحن بأمان إلى 100٪ في 90 دقيقة فقط.



ومع كل تلك الميزات الفريدة، سيتاح الهاتف الذكي في الإمارات بسعر مناسب، وهو 1849 درهم إماراتي، وهو سعر أقل بكثير من غيرها من الشركات الرائدة ولها مواصفات مماثلة، وذلك ابتداء من يوم 21 مارس.