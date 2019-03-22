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رئيسة وزراء نيوزيلندا تقضي على الفتنة بحجاب الوئام.. والصلاة على الرسول.. فيديو

الجمعة 22/مارس/2019 - 06:52 ص
صدى البلد
عبدالصمد ماهر
رفع مؤذن المسجد الذي تعرض لهجوم إرهابي الجمعة الماضية نيوزيلندا، آذان الجمعة ، وسط حضور كبير من المواطنين ، وعلى رأسهم رئيس وزراء نيوزيلندا ، وعقب إنتهاء الأذان صعد الخطيب المنبر لتلاوة أول خطبة بعد الحادث .

وأقيمت اليوم الجمعة مراسم تشييع رسمي وشعبي لضحايا الهجوم الإرهابي على مسجدين في مدينة كريست شيرش بنيوزيلندا.

وذكرت وكالة "سبوتنيك" الروسية أن الآلاف من الشعب النيوزيلندي توافد للتضامن مع المواطنين المسلمين بعد مقتل 50 شخصا في هجوم على مسجدين نفذه إرهابي خلال صلاة الجمعة الماضية.

وظهرت رئيسة الحكومة النيوزيلندية وسط جموع المشيعين من الأقباط يرتدين الحجاب؟

واتخذت نيوزيلندا الكثير من الإجراءات الهامة بعد الحادث، منها بث صلاة الجمعة اليوم في التليفزيون الرسمي للبلاد، كما أصدرت قرارا بحظر الأسلحة الهجومية.

وقالت رئيسة وزراء نيوزيلندا لمسلمي بلادها« نحن متحدون معكم ، نحن جسد واحد»...بعد انا قامت بالصلاة علي النبي قائلة « محمد صل الله عليه وسلم »

وحشد نشطاء في الجمعيات والمواقع الاجتماعية الدعم لهذه الحملة التضامنية، من أجل تشجيع كل القاطنين في نيوزيلندا على القيام بهذه اللفتة الإنسانية.

شهدت الحملة اليوم في نيوزلندا التي بدأت فيها صلاة الجمعة منذ قليل استجابة عدد كبير من الناس، الذين وافقوا على القيام بهذه المبادرة «الحجاب من اجل الوئام» ، ودعا المنظمون إلى نشر صور الحجاب على المواقع الاجتماعية

فيما قال جمال فودة، إمام مسجد النور في نيوزلندا، "النيوزيلنديون أثبتوا للإرهابيين أنهم عصيون على التكسير .. ولن نسمح لأي كان بتقسيم مجتمعنا ".

وأضاف فودة في خطبة الجمعة بالجنازة الشعبية والرسمية لشهداء المسجدين، "أنه يناشد كل حكومات العالم بما في ذلك حكومة نيوزلندا والدول المجاورةـ أن تضع نهاية لخطاب الكراهية وسياسة الخوف".

وقال "إن شهادة 50 شخصا بريئا لم يحصل بين عشية وضحاها، إنما نتيجة عداء وكراهية الإسلام والخطاب المناوئ للإسلام من قبل بعض القادة السياسيين".

وألقى أحد الأئمة كلمة، قال فيها إن دماء الشهداء لن تذهب سدى، فمن خلالهم سيرى العالم جمال الإسلام، مستشهدا بالآية القرآنية التي تقول: "ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أموات بل أحياء عند ربهم يرزقون".


وشدد الإمام على أن الشهداء ليسوا فقط شهداء للإسلام، بل شهداء للبلاد، مشددًأ على أن الكراهية ليس لها مكان، والحب هو الذي سيعافينا.

وأضاف: "إلى شعب نيوزلندا: شكرا على حبكم وتعاطفكم، وإلى رئيسة الوزراء شكرًا جزيلا على قيادتكم.. أنت واحدة منا، وشكرا حكومة نيوزلندا.

وتم بث خطبة الجمعة على التلفزيون لأول مرة. كما أمرت رئيسة وزراء نيوزيلندا بالوقوف دقيقتين حدادا، وبث آذان صلاة الجمعة في الإذاعة والتلفزيون الرسمي للدولة.

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