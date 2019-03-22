مواعيد مباريات اليوم الجمعة 22-3-2019

يشهد اليوم الجمعة، 22 مارس 2019، إقامة العديد من المواجهات في كل التصفيات المؤهلة ليورو 2020 والتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2019 وعدد من المباريات الدولية الودية.



ويستعرض موقع "صدى البلد" الإخباري، مواعيد المباريات والقنوات الناقلة لها على النحو التالي:

**تصفيات يورو 2020

- بلغاريا × الجبل الاسود 19:00 beIN SPORTS HD 4

- إنجلترا × التشيك 21:45 beIN SPORTS HD 1

- البرتغال × أوكرانيا 21:45 beIN SPORTS HD 4

- لوكسمبرج × ليتوانيا 21:45 Sport TV 4

- البانيا × تركيا 21:45 beIN SPORTS HD 12 EN

- أندروا × أيسلندا 21:45 beIN SPORTS HD 13 EN

- مولدوفا × فرنسا 21:45 beIN SPORTS HD 6



** تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2019

- السنغال × مدغشقر 13:00

- مالاوي × المغرب 15:00

_ نيجيريا × سيشيل 17:00

- السودان × غينيا الاستوائية 19:00

- بوتسوانا × انجولا 19:00 beIN SPORTS HD 12 EN

- بوركينا فاسو × موريتانيا 19:00 beIN SPORTS HD 5

- تونس × سوازيلاند 20:15 beIN SPORTS HD 7

- الجزائر × جامبيا 21:45 beIN SPORTS HD 5



** مباريات دولية ودية

- اليابان × كولومبيا 12:20

- كوريا الجنوبية × بوليفيا 13:00

- الارجنتين × فنزويلا 22:00 beIN SPORTS HD 3