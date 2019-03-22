استمرار القتال بين قوات سوريا الديمقراطية وداعش في الباغوز

أعلنت قوات سوريا الديمقراطية أنها اشتبكت مع متشددي تنظيم داعش المتحصنين في منطقة الباغوز خلال الليل بدعم من ضربات جوية نفذها التحالف بقيادة الولايات المتحدة سعيا لهزيمة آخر جيوب المقاومة التابعة للتنظيم.



وتقاتل قوات سوريا الديمقراطية منذ أسابيع لهزيمة داعش في جيب الباغوز في جنوب شرق سوريا على مقربة من الحدود مع العراق وهو آخر جيب للتنظيم الذي كان يسيطر ذات يوم على ثلث أراضي سوريا والعراق.



واستردت قوات سوريا الديمقراطية التي تدعمها الولايات المتحدة غالبية المنطقة. وقال مصطفى بالي رئيس المكتب الإعلامي لقوات سوريا الديمقراطية لرويترز إن مقاتليه اشتبكوا في وقت متأخر أمس الخميس مع متشددي داعش في أكثر من موقعين حيث رفضوا الاستسلام.



وذكر أن المتشددين تحصنوا فيما يبدو أنه كهوف في جرف صخري مطل على الباغوز وفي خنادق قريبة من نهر الفرات.



ونفذت طائرات حربية من التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة ضربتين جويتين مساء أمس الخميس استهدفتا تحركات التنظيم.



وقال بالي "تحاول قواتنا إجبارهم على الاستسلام لكن الاشتباكات مستمرة حتى الآن".



وعلى الرغم من أن هزيمة داعش في الباغوز ستنهي سيطرة التنظيم على أي منطقة مأهولة فإنه لا يزال يشكل تهديدا، حيث ينشط مقاتليه في مناطق نائية في أماكن أخرى ويمكنهم تنفيذ هجمات.