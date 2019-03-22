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أخبار العالم

رفع الأذان في جميع أنحاء نيوزيلندا

الجمعة 22/مارس/2019 - 10:59 ص
رفع الأذان في جميع
رفع الأذان في جميع أنحاء نيوزيلندا
سمر صالح
تضامن آلاف النيوزيلنديين مع ضحايا مجزرة المسجدين، وحضروا صلاة الجمعة، التي أقيمت بساحة "هاجلي بارك" أمام مسجد النور، فيما رفع الأذان بجميع أنحاء البلاد التي وقفت دقيقتي صمت.

وأقيمت صلاة الجمعة الأولى بعد المجزرة في أحد المسجدين اللذين تعرضا لاعتداء إرهابي الأسبوع الماضي بمدينة كرايست تشيرتش النيوزيلندية، بحضور رئيسة الوزراء جاسيندا أردرن، حسبما نقل موقع "راديو نيوزيلندا" الخاص.

وأقيمت الصلاة ضمن مراسم تشييع وتأبين ضحايا المجزرة الإرهابية التي أسفرت عن استشهاد 50 شخصا وإصابة 50 آخرين الأسبوع الماضي في كرايست تشيرتش.

وخلال التشييع تم رفع أذان صلاة الجمعة في جميع أنحاء نيوزيلندا عبر التليفزيون والإذاعة الوطنيين، تأبينا لضحايا الاعتداء الإرهابي، ثم جرى الوقوف دقيقتي صمت في جميع المؤسسات والتجمعات.

وقال خطيب مسجد النور جمال فودة وهو أحد الناجين إن "دماء ضحايا الاعتداء الإرهابي لن تذهب هدرا، بل من خلالهم سيرى العالم جمال الإسلام وجمال وحدتنا".

وكانت أعلنت رئيسة الوزراء النيوزيلندية الأربعاء، رفع الأذان والوقوف دقيقتي صمت، اليوم الجمعة، في ذكرى مرور أسبوع على المجزرة المروعة ببلادها.

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