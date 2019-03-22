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رياضة

تعرف على تشكيل الأهلي لودية جمهورية شبين

الجمعة 22/مارس/2019 - 03:21 م
صدى البلد
عبدالحكيم أبوعلم
أعلن مارتن لاسارتي، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تشكيل الفريق لمواجهة جمهورية شبين الودية التي تقام حاليا على ملعب التتش بالجزيرة.

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي:

علي لطفي وأحمد فتحي وياسر إبراهيم ورامي ربيعة ومحمود وحيد وحسام عاشور والعربي بدر وإسلام محارب وأحمد الشيخ وصالح جمعة ووليد أزارو.

ويستعد الأهلي لمواجهة الزمالك المقرر لها يوم 30 مارس الحالي ضمن منافسات الدوري الممتاز والمحدد لها على استاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية.

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