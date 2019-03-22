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بكري يطالب العرب بالتوحد فى مواجهة الكيان الصهيونى

الجمعة 22/مارس/2019 - 06:23 م
الإعلامي مصطفى بكري،
الإعلامي مصطفى بكري، عضو مجلس النواب
خالد محيي الدين
وجه الإعلامي مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، رسالة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب ومعاونيه، قائلا "إن الأراضي العربية ستعود لأصحابها يوما".

وأكد "بكري" خلال تقديمه برنامج "حقائق وأسرار" المذاع علي قناة "صدي البلد" الفضائية، أن العرب لن يسمحوا للكيان الصهيوني المحتل للأراضي العربية، بالهيمنة والسيطرة علي أراضيهم.

أشار "بكرى" إلي أن إسرائيل تواصل التمدد في الأراضي العربية حيث بدأ بالقدس الشريف متجها للجولان، مناشدا العرب بتوحيد قواهم لمواجهة الخطر الصهيوني علي أراضيهم.

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