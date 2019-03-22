شيرين عبد الوهاب في حفلها بالبحرين: هنا أتكلم براحتي في مصر يسجنوني.. وهاني شاكر: مصرة على الإساءة.. فيديو

أطلقت الفنانة شيرين عبد الوهاب، تصريحات أثارت الجدل في حفلها بالبحرين، وذلك عندما قالت:" هنا اتكلم براحتي في مصر ممكن يسجنوني".



ومن جانبه قال مجلس نقابة الموسيقيين في بيان صحفي، إنه من المقرر التحقيق مع شيرين عبد الوهاب داخل النقابة الاربعاء المقبل فيما بدر منها من تصريحات تسىء للأمن القومى المصرى.



وقال الفنان هاني شاكر نقيب المهن الموسيقية، إن الفنانة شيرين شوهت صورة البلد الجميلة، مضيفا: "قلتلها آخر مرة في التحقيق بعد كلمة البلهارسيا عشان خاطري اطلعي غني بدون ما تتكلمي في السياسة".



وأضاف "شاكر" في تصريحات تليفزيونية، أن النقابة قررت وقف شيرين وفتح تحقيق عاجل معها الأربعاء المقبل، متابعا:" سفارة المصريين في البحرين تلقت شكاوى كثيرة جدا من تصريحات شيرين المسيئة التي أعطت فرصة للآخرين الاصطياد في الماء العكر".



واستطرد: "حسام حبيب زوج شيرين قال إنها قالت ولكنها لم تقصد المعنى الذي تم تداوله بكثرة على السوشيال ميديا".



ومن ناحية أخرى، أصدرت شيرين عبد الوهاب بيانا منذ قليل للرد على قرار مجلس إدارة المهن الموسيقية بوقفها عن الغناء وإحالتها للتحقيق نتيجة لما صدر من تصريحات تسيء لسمعة مصر والأمن القومي.



وأعربت شيرين عبد الوهاب عن انزعاجها من الترويج إلى أنها أساءت الى مصر وتؤكد لجمهورها عدم الالتفات الى أقوال مكذوبة ومقطوعة من سياقها.



وقالت شيرين إنها تأسف بأن يكون دليل إدانتها مجرد أقوال مرسلة من برنامج معروف بمواقفه العدائية من مصر كلها.



وطمأنت شيرين عبد الوهاب جمهورها أنها سوف تظل تغنى لإسعاد محبيها وقد كلفت المحامى الخاص بها حسام لطفى بالتصدى لهواة الصيد فى الماء العكر لتكتب لهم الشهرة باقتران اسمهم بها، وأكدت شيرين عبد الوهاب فى البيان رفضها للمزايدة عن حبها وولائها لمصر.

