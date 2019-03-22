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رياضة

المنتخب الأوليمبي يضرب أمريكا بثنائية ودية استعدادا للأولمبياد.. فيديو

الجمعة 22/مارس/2019 - 08:04 م
مباراة المنتخب الأوليمبي
مباراة المنتخب الأوليمبي وأمريكا
يسري غازي
تغلب منتخب مصر الأوليمبي، على أمريكا بهدفين دون رد في المباراة الودية التى جمعت بينهما على أحد الملاعب بمدينة أليكانتي الإسبانية على هامش معسكر الفراعنة المقام حاليا، ضمن استعداداته لبطولة الأمم الأفريقية تحت 23 سنة التي تستضيفها مصر في نوفمبر المقبل والمؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020.

وسجل ثنائية أوليمبي الفراعنة أحمد ياسر ريان ومحمد صادق.

وبدأ اللقاء بتبادل الهجوم بين الفريقين وتألق عمر رضوان حارس منتخب مصر ونجح فى إبعاد كرة خطيرة سددها تيم وايا لاعب المنتخب الأمريكي.

وساهم رمضان صبحى بمهاراته الفردية فى تشكيل إزعاج للخطوط الخلفية للمنتخب الأمريكي ومرر إحدى الكرات الخطيرة للاعب أحمد ياسر ريان سددها بقوة تصطدم فى الدفاعات الأمريكية.

وانحصر اللعب في منتصف الملعب وساهم ناصر ماهر فى إرسال العديد من التمريرات إلى الثنائى أحمد ياسر ريان وأحمد حمدى التى شكلت تهديدا على دفاعات المنتخب الأمريكى.

وتصدى الحارس الأمريكى لتسديدة صعبة أرسلها أحمد ياسر ريان فى الدقيقة 33 من داخل منطقة الجزاء لتتحول الى ضربة ركنية وأحرز منها هدفا بقدمه وسط حالة ارتباك من دفاعات المنافس فى الدقيقة 38.

وشهد مطلع الشوط الثاني مواصلة المنتخب المصرى الضغط على المنافس ومحاولة امتلاك منتصف الملعب والتفوق على المنتخب الأمريكي.

ومرر رمضان صبحى فى الدقيقة 68 إحدى الكرات الخطيرة داخل منطقة الجزاء سددها ناصر منسي لتصطدم فى أقدام دفاعات أمريكا وتتحول إلى ضربة ركنية.

وأضاف محمد صادق هدف منتخب مصر الأوليمبي الثاني فى مرمى أمريكيا بالدقيقة 80 بعدما تلقى تمريرة من ناصر منسي داخل منطقة الجزاء سددها بقوة فى شباك حارس مرمى المنافس..

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