برنامج الأزهر للتوعية الأسرية والمجتمعية يصل سوهاج في تاسع محطاته

عقد مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، أمس الخميس، لقاءين ضمن "برنامج التوعية الأسرية والمجتمعية"، في محافظة سوهاج، المحطة التاسعة للبرنامج.



وركز اللقاءان على التعريف ببرنامج التوعية الأسرية والمجتمعية، الذي أطلقه الأزهر الشريف تحت شعار (أسرة مستقرة = مجتمع آمن)، وشرح آليات عمل البرنامج، وتوضيح دور الأسرة في المجتمع، وكيفية معالجة المشكلات اليومية التي تواجه الأسرة المصرية، والتوعية ببعض سلبيات الزواج المبكر، بالإضافة إلى فتح باب النقاش مع الجمهور والإجابة على أسئلتهم.



وشارك في اللقاءين الشيخ عبد الحميد متولي، مشرف عام وحدة "لم الشمل" بمركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، وعدد من الباحثين والمفتين العاملين في الوحدة.



ومحافظة سوهاج هي المحطة التاسعة في سلسلة المحافظات التي شملتها لقاءات البرنامج منذ انطلاقه مطلع الشهر الحالي، بهدف تعزيز استقرار المجتمع المصري، من خلال التوعية المجتمعية السليمة، ومواجهة ظاهرة التفكك الأسري، وإزالة الخلافات بين المتنازعين، وحماية الطفل من الأضرار البدنية والنفسية المترتبة على انفصال والديه.



ويأتي إطلاق البرنامج في ضوء توجيهات فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، لكافة أبناء الأزهر بمختلف تخصصاتهم، بالنزول إلى أرض الواقع ومعايشة الجماهير وتلمس همومهم، والبحث عن حلول ناجحة وواقعية للمشكلات المجتمعية، خاصة القضايا الملحة.

