نجم سموحة: مفيش مؤامرات في الأندية ولكن هناك حب وكره

أكد عمرو السيسي نجم فريق سموحة الحالي والزمالك السابق أنه عاني من الظلم الشديد داخل القلعه البيضاءمشددا ان الزمالك يعاني من عدم استقرار وازمات ومشاكل متتالية

وتابع "السيسي" في تصريحات لبرنامج نجوم دوري نايل عبر إذاعة أون سبورت إف إم انه تعرض للظلم في الزمالك من أشخاص داخل النادي مشددا ان التجربه بها تفاصيل لا يحب الحديث عنها

وأضاف: رسالتي لمن ظلمني في الزمالك، كل سنة وأنتم طيبين ورمضان كريم والمسامح كريم.

وأكمل “ مفيش مؤامرات في الأندية، لكن هناك حب وكره، وهي سياسة أسوأ كثيرًا ولكنها غير متواجدة في كل الأندية، مدرب مودرن سبورت الأجنبي هو سبب رحيلي عن الفريق”