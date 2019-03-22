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حوادث

إصابة 8 أشخاص في تصادم سيارتى ملاكى بـ زراعى البحيرة

الجمعة 22/مارس/2019 - 09:31 م
إصابة 8 أشخاص بحادث
إصابة 8 أشخاص بحادث تصادم بين سيارتى ملاكى بزراعى البحيرة
جمالات الدمنهورى
أصيب 8 أشخاص بجروح وسحجات وكدمات وإشتباه كسور باماكن متفرقة بالجسم إثر وقوع حادث تصادم بين سيارتى ملاكى بالطريق الزراعى السريع أمام قرية دسونس وتم نقل المصابين لمستشفى كفر الدوار العام تحت تصرف النيابة.

اللواء جمال الرشيدى مدير أمن البحيرة تلقى بلاغا من إدارة شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارتى وبالإنتقال والفحص والمعاينه تبين حدوث تصادم بين سيارتى ملاكى بالطريق الزراعى السريع أمام قرية دسونس.

وأسفرت الحادث مبدئيا عن اصابة 8 أشخاص " بجروح وسحجات وكدمات وإشتباه كسور باماكن متفرقة بالجسم " و تم نقلهم إلى مستشفى كفر الدوار العام لتلقى العلاج اللازم. .وجار تحرير المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

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