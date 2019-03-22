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رياضة

تونس تتقدم على إسواتيني بهدفين نظيفين في التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا

الجمعة 22/مارس/2019 - 09:14 م
صدى البلد
القسم الرياضي
انتهى الشوط الأول من مباراة منتخبي تونس واسواتيني بتقدم نسور قرطاج بهدفين نظيفين، وذلك في آخر جولات التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2019 بمصر.

وافتتح المدافع صيام بن يوسف التسجيل لتونس في الدقيقة 21 برأسية رائعة، وأضاف زميله أنيس البدري جناح نادي الترجي الهدف الثاني لنسور قرطاج في الدقيقة 33 لينتهي الشوط الأول بتقدم تونس بهدفين دون مقابل.

يذكر أن تونس تأهلت سلفًا لكأس الأمم الإفريقية حيث تحتل صدارة المجموعة العاشرة برصيد 12 نقطة، ويأتي خلفها المنتخب المصري بنفس الرصيد من النقاط بينما يحتل منتخب اسواتيني المركز الأخير بنقطة واحدة.

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