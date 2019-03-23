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حوادث

اليوم.. الحكم على نجار وبائع للمفتي بتهمة قتل شاب وسرقته بأبو النمرس

السبت 23/مارس/2019 - 06:00 ص
محكمة الجنايات
محكمة الجنايات
رامى المهدي
تصدر محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار فتحي عبدالله بيومى، اليوم السبت، الحكم على كل من، "أحمد.ص" 26 سنة نجار، و"ماهر.إ"، 37 سنة، بائع بعد إحالتهم لمفتى الجمهورية، لاتهامهما بالقتل مع سبق الإصرار والترصد.

يصدر القرار بعضوية المستشارين وفيق مكاوي وعلي حسن، وسكرتارية رفاعي فهمي وحسام كمال.

كانت النيابة أحالت المتهمين إلى محكمة الجنايات، بعدما كشفت التحقيقات، تورطهما فى قتل المجنى عليه "كريم محمد" عمدًا مع سبق الإصرار، لسرقة دراجته النارية ومتعلقاته الشخصية.

وتابعت التحقيقات، أن المتهمين استدرجا المجنى عليه لمنطقة نائية بمركز أبو النمرس، جنوب الجيزة، وعاجله المتهم الثانى بضربة بسلاح أبيض (سكين)، وبعدما تأكدا من وفاته، حملاه وألقيا بجثته فى مجرى النيلن واستوليا على أمواله ودراجته النارية، وفرا هاربين.

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