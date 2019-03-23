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وزير التعليم: طلاب مصر قرأوا ما يوازي 12 ضعف مكتبة الكونجرس فى أقل من شهر

السبت 23/مارس/2019 - 01:29 ص
د. طارق شوقي وزير
د. طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني
أكد د. طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، سرعة استجابة طلاب الصف الأول الثانوى لفرص التعلم الجديدة.

وقال د. طارق شوقى فى تدوينة عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك»: "علمت من الإدارة التكنولوجية لبنك المعرفة المصري ونظام إدارة التعلم LMS على بنك المعرفة المصرى EKB، أنه خلال الـ28 يوما الماضية تم تحميل 126 TeraByte من المصادر التعليمية إلى التابلت الموجودة مع أولادنا مع العلم أن المحتوى الكلي المطبوع لمكتبة الكونجرس الأمريكية يوازى 10 TeraByte أى أن طلاب مصر قرأوا ما يوازى 12.6 ضعفا لمكتبة الكونجرس الأمريكية في أقل من شهر واحد".

أكد وزير التعليم، أن هذه الأرقام الموثقة تدل على استجابة أبنائنا السريعة لفرص التعلم الجديدة وتوفر الرغبة عندهم فى الاستفادة من فرص التعلم الحقيقي رغم كل حملات التشكيك فى المنظومة وفى قدرات أبنائنا، مضيفا: "تحيا مصر بشبابها وعقلائها الذين أثبتوا أن مصر فعلًا تستطيع.. برافو طلاب أولى ثانوى.. وبرافو لكل أعضاء بنك المعرفة المصرى وأسرة التعليم المصرى".
وزير التعليم: طلاب مصر قرأوا ما يوازي 12 ضعف مكتبة الكونجرس فى أقل من شهر

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