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أخبار العالم

نتنياهو يقرر مقاضاة منافسيه بالانتخابات بعد اتهامه بالخيانة

السبت 23/مارس/2019 - 04:19 ص
نتنياهو
نتنياهو
أحمد قاسم
قرر رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، توجيه محاميه لتقديم دعوى تشهير في القضاء الإسرائيلي، ضد خصومه السياسيين والمنافسين له بيني جانتس وموشيه يعلون، بعد تخوينهم له في قضية بيع الغواصات.

وحسبما ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، فقد اعتبر نتنياهو وصفه ”بالخائن“ بمثابة تحريض خطير ينبغي الوقوف عنده ومحاكمة واصفيه، مشيرًا إلى أن ”أكاذيب“ زعماء قائمة ”أزرق-أبيض“ تجاوز للخطوط الحمراء وتضر بأمن إسرائيل.

ويعتزم نتنياهو تقديم شكوى قضائية ببيني غانتس وموشيه يعلون، مستثنيًا من الشكوى ”لبيد“، كونه لا يتمتع بحصانة برلمانية، مؤكدًا أنه كان يرغب بتقديم شكوى فيه أيضا.

وتعتبر قضية الغواصات من قضايا الفساد البارزة التي تلاحق نتنياهو، حيث يُشتبه به بأنه ضغط لشراء غوّاصة حربية لصالح سلاح البحرية في الجيش الإسرائيلي من شركة ”تيسين قروب“ الألمانية، على الرغم من عدم حاجة الجيش لتلك الغواصة وخلافا لرأي الجيش بالصفقة.

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