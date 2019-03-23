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محافظات

اليوم.. قافلة طبية بالأقصر

السبت 23/مارس/2019 - 07:44 ص
اليوم...قافلة طبية
اليوم...قافلة طبية بالاقصر
شمس يونس
تنظم مديرية الشئون الصحية بمحافظة الأقصر قافلة طبية اليوم السبت وغدا الأحد بالوحدة الصحية بالزينية بحرى،

وذلك فى إطار استمرار أعمال القوافل الطبية بمحافظة الأقصر، وتوجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر باستمرار أعمال القوافل الطبية بكافة مراكز ومدن المحافظة.

ومن جانبه، قال الدكتور السيد أحمد عبد الجواد، وكيل وزارة الصحة بالأقصر، إن القافلة مخصصة للكشف على كافة الأمراض فى تخصصات العظام والأسنان والأطفال والأنف والأذن والنساء والتوليد والباطنة والجلدية ، على أن يتم توقيع الكشف وصرف العلاج بالمجان لكل الحالات وإعداد التقارير اللازمة من قبل الأخصائيين.

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