دار العلوم القاهرة تكرم أمهات الطلاب المتميزين.. الثلاثاء

تنظم كلية دار العلوم بجامعة القاهرة حفل تكريم للأمهات المثاليات من العاملات وتسليمهم شهادات تقدير وهدايا بمناسبة عيد الأم، الثلاثاء المقبل.





وأوضح مؤمن حسام رئيس اتحاد طلاب كلية دار العلوم لـ"صدي البلد" ان الكلية تنظم تكريم لأمهات الطلاب المتميزين في الأنشطة وفي مبادرات الـ 1000 قائد والـ 1000 إعلامي تحت رعاية الدكتور عبد المحسن عبد الراضي عميد الكلية.



