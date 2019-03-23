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تعليم

دار العلوم القاهرة تكرم أمهات الطلاب المتميزين.. الثلاثاء

السبت 23/مارس/2019 - 09:11 ص
جامعة القاهرة
جامعة القاهرة
ياسمين سامي
تنظم كلية دار العلوم بجامعة القاهرة حفل تكريم للأمهات المثاليات من العاملات وتسليمهم شهادات تقدير وهدايا بمناسبة عيد الأم، الثلاثاء المقبل.

وأوضح مؤمن حسام رئيس اتحاد طلاب كلية دار العلوم لـ"صدي البلد" ان الكلية تنظم تكريم لأمهات الطلاب المتميزين في الأنشطة وفي مبادرات الـ 1000 قائد والـ 1000 إعلامي تحت رعاية الدكتور عبد المحسن عبد الراضي عميد الكلية. 

وكان الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة قد كرَّم عددًا من الأمهات المثاليات على مستوى الجامعة، وعددآ من أمهات شهداء الجيش والشرطة في احتفالية عيد الام وأحيا الحفل المطرب الشاب أحمد جمال.

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