الهند وباكستان تتبادلان رسائل نوايا حسنة في بادرة لتخفيف التوتر بين البلدين

تبادل رئيس الوزراء الهندي ناريندا مودي ونظيره الباكستاني عمران خان رسائل نوايا حسنة في بادرة لتخفيف حدة التوترات بين الجارتين النوويتين.



وذكرت شبكة (إيه بي سي) نيوز الإخبارية الأمريكية اليوم /السبت/ أن مودي قدم أطيب تمنياتيه لنظيره خان قبيل اليوم الوطني لباكستان الذي يحل اليوم.



بدوره، رحب خان بالرسالة التي تلقاها في وقت متأخر أمس ودعا إلى إجراء حوار شامل في جميع القضايا، ومن بينها إقليم كشمير المتنازع عليه بين البلدين.



يذكر أن التوتر قد تصاعد بين الهند وباكستان عقب تفجير انتحاري شهده الشطر الهندي من إقليم "كشمير" المتنازع عليه في 14 فبراير الماضي وأسفر عن مقتل 40 من قوات الأمن الهندية على أيدي جماعة "جيش محمد" المتشددة.. وألقت نيودلهي باللوم على إسلام آباد والتي نفت أي دور لها في الهجوم.