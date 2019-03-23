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أخبار العالم

العراق: مقتل مدني وإصابة آخر بنيران تنظيم داعش غربي الأنبار

السبت 23/مارس/2019 - 09:34 ص
تنظيم داعش
تنظيم داعش
أ ش أ
أفاد مصدر أمني عراقي اليوم (السبت)، بمقتل شخص وإصابة آخر بنيران عناصر تنظيم "داعش" غربي محافظة الأنبار.

وقال المصدر ـ في تصريح لقناة ( السومرية نيوز) العراقية ـ إن "مدنيا قتل وأصيب آخر من اهالي حديثة في اطلاق نار من قبل عناصر داعش الارهابي على طريق حديثة- بيجي غرب الرمادي".

يذكر أن تنظيم "داعش" قام خلال الفترة الاخيرة بتنفيذ عمليات خطف وقتل بحق مدنيين في صحراء الانبار.

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