العراق: مقتل مدني وإصابة آخر بنيران تنظيم داعش غربي الأنبار

أفاد مصدر أمني عراقي اليوم (السبت)، بمقتل شخص وإصابة آخر بنيران عناصر تنظيم "داعش" غربي محافظة الأنبار.



وقال المصدر ـ في تصريح لقناة ( السومرية نيوز) العراقية ـ إن "مدنيا قتل وأصيب آخر من اهالي حديثة في اطلاق نار من قبل عناصر داعش الارهابي على طريق حديثة- بيجي غرب الرمادي".



يذكر أن تنظيم "داعش" قام خلال الفترة الاخيرة بتنفيذ عمليات خطف وقتل بحق مدنيين في صحراء الانبار.