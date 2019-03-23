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أخبار البلد

سفير مصر بسويسرا يكشف تفاصيل استعادة قطعتين أثريتين مهربتين..صور

السبت 23/مارس/2019 - 05:07 م
وزارة الخارجية
وزارة الخارجية
محمود نوفل
أكد السفير هشام سيف الدين سفير مصر في برن، بسويسرا بأن السفارة نجحت في استعادة قطعتين أثريتين مهربتين من السلطات المعنية في كانتون جنيف بسويسرا.

وأشاد السفير المصري بالتعاون بين وزارة الخارجية ووزارة الآثار ممثلة في شعبان عبد الجواد المشرف على الإدارة العامة للآثار المستردة، والذي أوضح أن القطعتين عبارة عن تمثال من الخشب يمثل المعبودة "باستيت" بهيئة قطة، وتمثال من الجرانيت الوردي يمثل المعبود حورس بهيئة الصقر.

وأوضح السفير أن الجهود التي قامت بها السفارة بالتنسيق مع القطاع الثقافي بوزارة الخارجية والإدارة العامة للآثار المستردة بوزارة الآثار قد تكللت بالنجاح في استعادة القطعتين، مشيدا بالتعاون مع سلطات الجمارك في كانتون جنيف والتي قامت بضبط القطعتين، وكذا السلطات السويسرية بمكتب المدعي العام بكانتون جنيف، مشيرا إلى أن تسلم هاتين القطعتين جاء تتويجًا لجهود بدأت منذ شهر مارس ٢٠١٧.

وأعرب سفير مصر في برن، عن التقدير لجهود الجهات السويسرية المعنية، والتي ساهمت في استعادة مصر لهاتين القطعتين الأثريتين، مؤكدًا في الوقت ذاته على استمرار الجهود الجارية بالفعل لاسترداد بعض القطع الأثرية الهامة مع السلطات المعنية السويسرية.
سفير مصر بسويسرا يكشف تفاصيل استعادة قطعتين أثريتين مهربتين..صور
سفير مصر بسويسرا يكشف تفاصيل استعادة قطعتين أثريتين مهربتين..صور

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