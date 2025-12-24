قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية ونظيره اليوناني
الذنب مضاعف والعقوبة مركبة.. ما لا تعرفه من فضائل شهر رجب الثابتة
مصر ترحب باتفاق تبادل الأسرى والمحتجزين في اليمن
مصر: اتفاق تبادل الأسرى والمحتجزين باليمن يمثل بارقة أمل نحو توحيد الصف
نائب: مصر أصبحت منطقة جاذبة للاستثمارات وتوفر الأمان للمستثمر
الداخلية تيسر إجراءاتها على المواطنين الراغبين في الحصول على الخدمات الشرطية
الوزراء يصدر تحليلا جديدا حول آفاق صناعة الغزل والنسيج ويستعرض أبرز التجارب الدولية والفرص المحلية
استبعاد الشبهة الجنائية.. براءة والدة المتهم بالاعتداء علي مدرس بالإسماعيلية باستخدام المقص
في خريطة رأس السنة| إطلالة ريهام عبد الغفور تثير الجدل.. ونقابة الممثلين تتوعد المشبوهين
إيران وغزة في صدارة المباحثات| نتنياهو يحدد أولويات لقائه المنتظر مع ترامب.. تفاصيل
أسعار جرامات الذهب اليوم الأربعاء 24 ديسمبر 2025
ترقب في محطات الوقود.. أسعار البنزين والسولار اليوم الأربعاء 24 ديسمبر 2025
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
اقتصاد

غرفة الصناعات الهندسية تبحث مع رئيس اتحاد الغرف الليبية فرص نفاذ المنتجات المصرية

الغرف التجارية
الغرف التجارية
ولاء عبد الكريم

عقدت غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات المصرية برئاسة محمد المهندس رئيس الغرفة اجتماعا مع صالح المبروك العبيدي رئيس مجلس ادارة الاتحاد العام لغرف التجارة و الصناعة و الزراعة الليبية لبحث فرص تنمية العلاقات المشتركة و نفاذ المنتجات المصرية للسوق الليبية و خلق شركات استثمارية بين القطاع الخاص في البلدين .

شارك في الاجتماع من الجانب المصري المهندس بهاء ديميتري عضو مجلس ادارة الغرفة و كامل حجازي المدير التنفيذي للغرفة و مي حلمي المدير التنفيذي للمجلس التصديري للصناعات الهندسية و اشرف الهواري ممثل شركة بيزنس بلس لتنظيم المعارض و وتوفيق عامر عضو الغرفة الهندسية و عدد من اعضاء الغرفة و من الجانب الليبي شارك احمد الجهاني رئيس مجلس ادارة شركة الدليل لتنظيم المعارض الليبية.

ورحب محمد المهندس بالحضور و قدم عرضا عن امكانيات الشركات المصرية لسد و تلبية احتياجات السوق الليبية من المنتجات المختلفة خاصة في قطاع الصناعات الهندسية و منها الأجهزة المنزلية و غيرها .

ودعا إلى أهمية التوسع في تنظيم المعارض في ليبيا وجذب وكلاء ليبيين للمنتجات المصرية في ليبيا و اهمية التعريف بما يحتاجه السوق الليبي ومدى امكانية توفيره من السوق المصري .

ومن جانبه قام صالح العبيدي رئيس اتحاد الغرف الليبية بتقديم عرض الفرص الاستثمارية بالسوق الليبي و فرص نمو مبيعات الشركات المصرية في السوق الليبية و كيفية تعزيزها خلال الفترة المقبلة .

واكد صالح العبيدي على اهمية التوسع في انشاء فروع لمختلف البنوك المصرية بالسوق المصري لتسهيل فتح الاعتمادات و تحويل الاموال و غيرها .

و اقترح ضرورة انشاء ابلكيشن للعمالة المصرية في السوق الليبية يمكنهم من سهولة تحويل أموالهم إلى ذويهم في مصر بسهولة ويسر بعيدا عن السوق الموازي .

و أوضح العبيدي ان الشركات المصرية لديه سمعة قوية في ليبيا ونحن لدينا وكالات لشركات مصرية في ليبيا و ندعو الشركات المصرية لزيارة وكلائها في ليبيا و زيارة المصنعين و المستثمرين المصريين لشركائهم الليبيين بهدف تطوير أداء هذا الوكالات لتحقيق اكبر استفادة للجانبين .

و اشار العبيدي  إلى وجود نهضة عمرانية كبيرة في ليبيا تحولت من فكر وثقافة  ابنيّ بيتك بشكل منفصل و بتصميمات تقليدية إلى إنشاء كومباوندات  تضم حدائق وملاعب و مدارس و مستشفيات ولابد من توفير لذلك شركات و عمالة وموارد وخامات من مصر وهذه الثقافة كانت ناتجة عن نقل خبرات من التجربة المصرية في انشاء الكومباوندات .

وقدم المهندس بهاء ديمتري عضو مجلس ادارة غرفة الصناعات الهندسية عرضا حول امكانيات الشركات المصرية في تلبية احتياجات السوق الليبي من الأجهزة المنزلية و كذلك التأكيد على اهمية وجود القطاع المصرفي بشكل اكبر في ليبيا لتسير عمل الشركات المصرية وسهولة الاستثمار و التجارة .

وقال احمد الجهاني رئيس شركة الدليل لتنظيم المعارض في ليبيا ان المنتجات المصرية تتمتع بسمعة طيبة في ليبيا و يفضّلها المواطن الليبي و هناك وكلاء كبار في ليبيا للشركات المصرية كما ان القطاع الحكومي الليبي لديه ثقة كبيرة في الاعتماد على المنتجات المصرية المختلفة لتلبية احتياجاته .

و اشار الجهاني إلى ان العديد من الشركات المصرية التي تشارك في المعارض الليبية تحقق صفقات بملايين و مليارات الدولارات و الكثير من الشركات الليبية تعقد اتفاقيات على وكالات للشركات المصرية في ليبيا كما ان ليبيا تستورد من مصر منتجات وتصدرها للسوق الافريقي .

وطالب توفيق عامر عضو مجلس ادارة جمعية مستثمري العاشر من رمضان وعضو الغرفة بضرورة توفير بيانات عن كبار المستورين للأجهزة المنزلية في بني غازي توفير وكلاء لمنتجاتنا في السوق المصري

و اتفق الحضور على تنظيم بعثة تجارية من الشركات المصرية لزيارة السوق الليبي بالتنسيق مع اتحاد الغرف الليبية للتعرف على السوق الليبي و كذلك ضرورة التوسع في مشاركة الشركات المصرية بالمعارض التي تقام في ليبيا .

وفي ختام الاجتماع قام محمد المهندس بتكريم صالح العبيدي رئيس الغرف الليبية للتجارة و الصناعة و والزراعة الليبية بمنحه درع الغرفة .

السوق الليبية الفرص الاستثمارية الوكالات المستثمرين المصريين الأجهزة المنزلية

