شاهد .. سمية الخشاب بإطلالة جذابة

نشرت الفنانة سمية الخشاب عبر صفحتها الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، عددًا من الصور، من احدث جلسة تصوير.



وظهرت "سمية" مرتدية خلاله "جامبسوت" أزرق، وحزام أسود، واستخدمت مكياجا مناسبا لجلسة التصوير حيث اعتمدت تسريحة شعر جديدة و ظهرت بجسم ممشوق.



يذكر أن آخر أعمال سمية الخشاب اغنية بتستقوي ومسلسل الحلال، والذي شاركت في بطولته كل من يسرا اللوزى ومها أحمد ودينا فؤاد وبيومي فؤاد.