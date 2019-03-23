مسئول أمريكي يحذر: داعش لا يزال يمثل تهديدا لا يستهان به

حذر المبعوث الأمريكي في سوريا ومستشار قوات التحالف الدولي، "ويليام روبوك"، في مؤتمر صحفي أجراه في قاعدة العمر العسكرية في سوريا، من أن داعش لا يزال يمثل تهديدًا لا يستهان به. وأكد روبوك وفقا لما نشرته بي بي سي، أن القوات الأمريكية هزمت التنظيم في سوريا والعراق، إلا أن هناك تهديد يجب القضاء عليه نهائيًا".



وبحسب تصريحات روبوك فإن مواجهة داعش لم تنته ، وأن الولايات المتحدة وحلفاؤها سيستمرون في دعم عمليات التحالف في سوريا حتى استئصاله بشكلٍ نهائي".



كانت قوات سوريا الديمقراطية، التي تدعمها الولايات المتحدة، أعلنت استعادة بلدة الباغوز، آخر جيب كان يسيطر عليه تنظيم الدولة الإسلامية شرقي سوريا. وقال المتحدث باسم القوات، مصطفى بالي، عبر حسابه على تويتر: "الباغوز تحررت، والنصر العسكري ضد داعش تحقق".



كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب صرح بهزيمة داعش نهائيا في سوريا والعراق، وقالت رئيسة الوزراء البريطانية "تيريزا ماي" إن سقوط آخر معقل لداعش في سوريا، يمثل "علامة تاريخية".

