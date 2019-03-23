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شعبة الأدوية تحذر من انتشار قطرة عين مغشوشة في الأسواق

السبت 23/مارس/2019 - 09:44 م
قطرة عين
قطرة عين
عبد الخالق صلاح
قال الدكتور علي عوف؛ رئيس الشعبة العامة للادوية بالغرف التجارية؛ أنه تم ضبط كميات كبيرة من «قطرة العين» "Orcha Tears " في الأسواق مغشوشة وغير مطابقة للمواصفات؛ موضحا أن وزارة الصحة أصدرت بيان تحظر منها وسوف يتم عمل لجان تفتيش صيدلي .


وأشار خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «كل يوم » المذاع على فضائية « أون اي»؛ ويقدمه الإعلامي «وائل الإبراشي»؛ أنه لضمان عدم استخدامها من المرضى يتم التوعية من خلال الإعلام؛ وتوزع منشور على مديريات الصحة بأنحاء الجمهورية بالتنسيق مع نقابة الصيادلة.

موجه رسالة الى الاطباء والصيادلة؛ على ضرورة شراء الأدوية من مصادرها المرحضة وليست الأماكن المجهولة؛ لافتا أن أي صيدلي يكون بحوزة هذه القطرة سوف يكون مسئول قانونيا عنها.

هذا وقد حذرت وزارة الصحة، من استخدام تشغيلات غير مطابقة للمواصفات من قطرة العين "Orcha Tears plus 15ml eye drops".

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