توفيق عكاشة ينفعل على الهواء ويصرخ في المشاهدين

انفعل الإعلامي "توفيق عكاشة" علي الهواء في لقطة غير متوقعة خلال تقديمه برنامج "الحياة اليوم" المذاع على فضائية "الحياة"، صارخا "أنتوا نعستوا"



وأشار "عكاشة"، إلى الأوضاع السياسية التي يعيشها العالم والتحالفات العالمية العسكرية القائمة، قائلا "أصبح التاريخ والأحداث هي ما تصنع لنا".



ونوه الإعلامي، إلي أن الجهل وعدم الوعي هي سر غيابنا عن الساحة العالمية.