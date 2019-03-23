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رياضة

راحة سلبية للاعبي المصري بعد الفوز على بتروجيت

السبت 23/مارس/2019 - 09:47 م
المصري البورسعيدي
المصري البورسعيدي
نور عادل
قرر ايهاب جلال المدير الفني للفريق الأول للكرة بالنادي المصري منح لاعبيه راحة سلبية ليوم واحد على أن يستأنف الفريق تدريباته في الثالثة عصر بعد غدٍ الاثنين على الاستاد وذلك استعدادًا لمباراته بالجولة السابعة والعشرين من الدوري والتي تجمعه بنظيره المقاولون العرب والمقرر إقامتها في الرابعة عصر الجمعة المقبل على ستاد الجيش بالسويس.

كان المصري قد خاض عصر اليوم أمام بتروجيت مباراته الودية الثانية استعدادًا للقاء المقبل وهي المباراة التي انتهت بفوز المصري بهدف دون رد سجله محمود وادي في الدقيقة الثانية والثمانين من المباراة التي سبقها قبل يومين خوض المصري لمباراته الأولى أمام أبي صقل وهي المباراة التي انتهت بفوز المصري ايضا بهدف للاشئ سجله ناشئه مصطفى اكرم.

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