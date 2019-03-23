أبو العينين: بدأنا العمل في المنطقة الصناعية بالعين السخنة من 20 عاما وكانت مخرات للسيول.. فيديو

قال رجل الأعمال محمد أبو العينين، الرئيس الشرفي للبرلمان الأورومتوسطي، رئيس مجلس الأعمال المصري الأوروبي، إنه بدأ العمل في المنطقة الصناعية بالعين السخنة منذ 20 عاما وكانت عبارة عن مخرات للسيول ومكان مهجور وبه كم كبير من الألغام تحت الأرض، مضيفا:" كان حلمنا أن ننفذ العاصمة الاقتصادية الجديدة والتاريخ سوف يكتب اسم الفريق مهاب مميش بأحرف من ذهب".



وأضاف " أبو العينين" خلال زيارة الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس ورئيس المنطقة الاقتصادية للقناة، إلى مجموعة إلدورادو التي تعدُ إحدى المطورين الرئيسيين بالمنطقة ومصانع سيراميكا كليوباترا في العين السخنة، والتي عرضها الإعلامي أحمد موسى في برنامج " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، أن زيارة رئيس الوزراء كانت في غاية الاهمية ورصدنا كل المشاكل وحددنا إجراءات العمل في الفترة القادمة وسيكون هناك متابعة دورية لسير العمل في المنطقة الاقتصادية.



وأكد أن الصناعة هي القيمة المضافة في التشغيل والعملة الصعبة والضرائب، والعالم ينظر إليها بمنظور ذو أهمية كبيرة، ولكن من المؤسف أن الصناعة بحاجة إلى تطوير وقوة دفع حقيقية في مصر، ويجب أن تكون تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.



واستمع أعضاء لجنة الصناعة إلى شرح محمد أبوالعينين، رئيس مجلس إدارة مجموعة سيراميكا كليوباترا والذى أشار إلى أن المجموعة تعمل علي تنمية وتطوير مساحة 11.87 مليون متر مربع من أراضي المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بالعين السخنة، بتكلفة استثمارية تقدر بـ 15.3 مليار جنيه مصري، وتفقد الأعضاء المصنع الجديد وايت فالي.



وانتقل أعضاء لجنة الصناعة إلى شركة السويس للتنمية الصناعية، أحد المطورين الصناعيين بالمنطقة حيثُ قاموا بجولة فى المنطقة للتعرف على مكوناتها، حيث تعدُ أحد المطورين الرئيسيين بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وتعمل علي تنمية وتطوير مساحة 8.7 مليون متر مربع من أراضي المنطقة بالعين السخنة، بتكلفة استثمارية تقدر بـ 65 مليار جنيه مصري، وقد استطاعت الشركة من خلال الخطط الترويجية التي قامت بها جذب مجموعة من المستثمرين الأجانب والمحليين يبلغ عددهم 60 شركة صناعية، وتوفير 15000 فرص عمل مباشرة وغير مباشرة.



واصطحب الفريق مميش، وفد لجنة الصناعة بمجلس النواب، برئاسة المهندس فرج عامر، رئيس اللجنة، بحضور اللواء عبد المجيد صقر، محافظ السويس، ومحمد أبو العينين، رئيس مجلس إدارة "كليوباترا جروب"، وطارق أبو العينين، نائب رئيس مجلس إدارة "كليوباترا جروب"، مؤسس مصنع "وايت فيل" للأدوات الصحية، الذي يعتبر أصغر شباب الصناعة في مصر، حيث يدير مصنعًا باستثمارات ضخمة، وينتج منتجات لسد احتياجات السوق المصري، ويقوم بالتصدير إلى الخارج، ويعمل بالمصنع ألفي عامل.



وأشاد "مميش"، بالمصنع الجديد باعتباره أحد أهم مصانع المطورين الصناعيين لاستخدامها أحدث التكنولوجيا العالمية؛ وهو ما يؤكد قدرة المطورين الصناعيين فى مصر على المنافسة عالميًا وفقًا للتوجيهات الدائمة والمستمرة للرئيس عبد الفتاح السيسى، بضرورة الاهتمام بالصناعات الوطنية ودعم التصدير.