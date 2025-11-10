شعبة الأجهزة المنزلية والكهربائية تعلن مفاجأة بشأن الأسعار

أكد المهندس حسن مبروك رئيس شعبة الأجهزة المنزلية والكهربائية باتحاد الصناعات، أن هناك اعتراض من الشعبة على قرار فرض رسوم الوارد على الحديد البارد والساخن، لآنهم يدخلون في صناعات كثيرة خاصة بالصناعات الهندسية، وأن هذا سيكون له تأثير على أسعار الأجهزة المنزلية.

وأضاف رئيس شعبة الأجهزة المنزلية والكهربائية باتحاد الصناعات، خلال حواره ببرنامج” من أول و جديد” تقديم الإعلامية نيفين منصور، أن هذا القرار سيكون له تأثير أيضًا على أسعار السيارات، والصناعات المغذية للسيارات، واللوحات الكهربائية، والمعدات.

ولفت إلى أن المواطنين غير قادرين على تحمل ارتفاع أي أسعار، وأن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء في الاجتماعات الأخيرة يحرص على خفض الأسعار، وأنه عقد لقاءات مع الغرف التجارية والصناعية من أجل خفض الأسعار.

وأشار إلى أن الجميع تفاجأ بقرار وزير الاستثمار، وهناك دعوات لحل هذه المشكلة لتفادي أية زيادات قد تؤدي إلى ارتفاع الأسعار في الفترة المقبلة، حيث إن أي زيادة ستؤثر في نهاية المطاف على المواطنين.

5% زيادة

وأوضح أنه في حالة تطبيق هذا القرار قد تكون الزيادة من 5% إلى 6%، بجانب الزيادة بسبب رفع أسعار المنتجات البترولية التي حدثت في الفترة الماضية.