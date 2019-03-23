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رياضة

الأهلي يوافق على رحيل مؤمن زكريا إلى فنلندا 4 أشهر بدون مقابل

السبت 23/مارس/2019 - 11:19 م
صدى البلد
عبدالحكيم أبوعلم
وافقت إدارة الأهلي علي إعارة مؤمن زكريا لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي إلي أحد الأندية الفنلندية دون الحصول علي اي مقابل مادي لمساعدة اللاعب على العودة للملاعب لتجهيزه للموسم المقبل.

وتلقي النادي عرضًا رسميًا لمؤمن زكريًا من أحد الاندية الفنلدية فقامت إدارة النادي بعقد جلسة مع اللاعب أمس، وأكد سيد عبدالحفيظ مدير الكره ان مؤمن لاعب مهم جدًا وأحد الخبرات الرائعة ولكن اللوائح تمنح قيده في هذه الفترة بعد ان فسخ أحد السعودي تعاقد الإعارة معه.

وقال أن الأهلي لن يقف عائقًا أمام اي عرض يكون في مصلحة اللاعب ويمنحه فرصة المشاركة أساسيًا حتي نهاية الموسم، فيما كشفت مصادر ان العرض الجديد لمؤمن زكريا سيكون لمدة 4 شهور فقط يعود بعدها للاهلي.

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